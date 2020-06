فيديو وصور.. مظاهرات غاضبة تجتاح لبنان احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

اجتاحت مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.



ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت حالة غضب عارمة ارتسمت على وجوه المتظاهرين وأفعالهم، لاسيما في مناطق متعددة من العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وتكرار كلمة "الجوع" على ألسنتهم تعبيرا عن التردي الشديد في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، وتأكيد أعداد كبيرة منهم أنهم فقدوا وظائفهم أو أنهم يتقاضون نصف راتب في أفضل الأحوال.

Burnin down lebanese national bank in Tripoli YESSS 😍😍😍🔥🔥🔥 #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/59tTVpXtl8



وانفجر الشارع اللبناني بصورة مفاجئة مساء اليوم، على وقع الأنباء المتداولة منذ ظهر اليوم عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 7 آلاف ليرة، بما يعني انهيار العملة الوطنية لنحو 4 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي.



وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية الرابطة بين المحافظات باستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق المختلفة ومن بينها صناديق النفايات بعدما أضرموا النيران في ما تحتويه من قمامة، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت ويردد مستقلوها الهتافات المناهضة للحكومة والسلطة السياسية.

Fires in front of the seat of govt #LebanonProtests #لبنان_ينتفض https://t.co/GBTXRTuuM8