فيديو .. هل لبس الحجاب مثل الكمامة خلال فترة كورونا حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

كتبت آية دعبس

أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: هل لبس الحجاب مثل الكمامة للنساء خلال فترة وباء كورونا، ثم العودة إلى الحجاب الطبيعى حرام أم يجوز ذلك؟.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا لا مانع من ذلك، ما دامت المرأة قد سترت وجهها عدا الوجه والكفين، فلتلبس ما تشاء.

وأجاب وسام، على سؤال تضمن:" هل التدخين يفسد الوضوء؟"، قائلا: أبدا، التدخين لا يفسد الوضوء.

وتلقى الشيخ وسام سؤال أخر، تضمن: هل يجوز أن تقضى المطلقة قضاء عدتها فى منزل أبيها؟ فأجاب بقوله: يجوز و إن كان الأولى لها إذا كنت مطلقه رجعيا أن يكون فى بيتها، لعل الله أن يهدى بينهما، ويرجع الزوج لزوجته.

وحول سؤال: أدخر أموالا من زوجى، وعند حاجته لها يتم منحها له بإدعاء أنها استلفتها من صديقتها، ويسددها بعد ذلك، رغم أن فى الأساس هى أمواله، فهل هذا حرام؟ أجاب الشيخ قائلا: وإن كان التصرف فيه نوع من الكياسة، فإن الكذب لا يجوز، فهى تأخذ منه شيئ من خلفه ودون علمه، فعليها الكف عن ذلك.

وتلقى الشيخ سؤال أخر، للاستفسار حول أفضل شئ يمكن منحه للمتوفى ويصل له، فأكد بدوره أن أفضل شئ يُهدى للمتوفى هو قرأة القرآن، فإذا تم قراءة الفاتحة أو يس، وأهديت ثوابها للمتوفى، تأتيه هدايا أفضل مما تكون.