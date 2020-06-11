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فيديو .. هل ارتداء المرأة ملابس ملونة وخلع النقاب حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب

الخميس، 11 يونيو 2020 02:19 م
فيديو .. هل ارتداء المرأة ملابس ملونة وخلع النقاب حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

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أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل إرتداء المرأة ملابس ملونة بها حرمانية؟".
 
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: المطلوب من المرأة بعد سن البلوغ، أن تلتزم بتغطية جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين، ويتم تحديد المظهر وفقا للتقاليد والأعراف السائدة فى المجتمع، لكن لا يوجد أى شرط فى لون، طالما لم يكن فى مسار صارخ، أو للاستنكار.
 
 
وتلقى الشبخ محمد وسام سؤال أخر، تضمن: هل يجوز لفتاة ترك والديها والعيش بمفردها فى مكان آخر، وهى ليست صغيرة، لتجنب المشاكل؟، وأجابها قائلا: الأصل أن تجلس الفتاة مع ولي أمرها، ويتحكم فى ذلك عدة عوامل من بينها: هل الفتاة فى هذا المكان آمنة؟ وهل والدتها لا تحتاج إليها؟ وهل ستلتفت لدراستها؟
 
وحول إجابة السؤال: أعمل بالسياحة منذ فترة، وأشعر بحرمانية فى أموالها، فماذا أفعل، هل أستمر بها، قال: إذا لم يكن هنا فعل محرم فلا مانع من الاستمرار، لكن إذا كانت طبيعة العمل به أشياء محرمة فتجنب أموالها أفضل.
 
وحول حرمانية خلع المرأة للنقاب أمام أشقاء زوجها، فقال الشيخ محمد وسام: النقاب ليس واجب، لكنه عادة، ولا مانع شرعا من خلعه أمام أشقاء الزوج، لكن إما أن ترتديه أو تخلعيه، ولكن الأصل أن أصل الوجه جائز، وأنه إذا أرادت المرأة خلع النقاب لا شئ فى ذلك، وليس كشفه حراما.
 
 
 
 

دار الافتاء

النقاب

حكم خلع النقاب

الملابس الملونة للمراة

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