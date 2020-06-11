فيديو.. شاهد جمال لحظة الغروب على شواطئ الغردقة

البحر الأحمر – عماد عرفة

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للحظة غروب الشمس على شواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وفى مثل هذه الأيام من الأعوام السابقة ، كانت تشهد مدينة الغردقة توافد أعداد كبيرة للاستمتاع بجمال الطبيعة ومياهها الصافية، وقضاء أوقات العطلة والإجازات على الشواطئ، ولكن تشهد الشواطئ الآن خلو المترددين عليها بسبب الأوضاع وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، قالت إنه ليس هناك اشتراطات وضوابط جديدة داخل المنشآت السياحية لاستقبال السياحة الخارجية، والتى أكد مجلس الوزراء اليوم على استقبالها من بداية يوليو المقبل، موضحة أن الفنادق السياحية بالبحر الأحمر التى استقبلت سياحة داخلية مستعدة أيضا لاستقبال سياحة خارجية بنفس الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء .

وتابعت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، توقعاتى أنه سيكون هناك إقبال مبشر للسياحة الخارجية فى البحر الاحمر، خاصة بعد القرارات التحفيزية التى أقرتها الحكومة لمنظمى الرحلات ، مؤكدة أنه مازالت بعض شركات السياحة لديها الحجوزات الخاصة بشهر يوليو ومتواجد البعض منها.

كما عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وتقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.