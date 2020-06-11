اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 08:26 م
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فريق عمل للرد على أسئلة المواطنين عن كورونا على الخط الساخن بالدقهلية

الخميس، 11 يونيو 2020 06:53 م
فريق عمل للرد على أسئلة المواطنين عن كورونا على الخط الساخن بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بتشكيل فرق عمل من على مستوى متميز من الاطباء والمعاونين لهم، لمتابعة عمل  الخط الساخن والذى يحمل ر قم ( 15589 )، والذى تم تخصيصة بمديرية الصحة لمنظومة إستفسارات وشكاوى المواطنين بشأن

" كورونا " وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين ، واكد محافظ الدقهلية على اهمية  حرص فريق العمل  على سرعة الرد على إستفسارات وشكاوى المواطنين والمتعلقة بفيروس  كورونا.

ومن جانبة اوضح وكيل وزارة الصحة ،ان الخط الساخن الذى تم تخصيصة يعمل على مدار اليوم من خلال 3 نوبتجيات يومية الاولى من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا ، والثانية من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء والثالثة من السابعة مساء حتى الثامنة صباح اليوم التالى، مشيرا الى ان مديرية الصحة بالدقهلية وجنود الجيش الابيض وكافةالاجهزة المعاونةلهم لايدخرون جهدا من اجل تقديم كل اوجه العناية والرعاية للمواطنين .

 

 

 

 


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صحة الدقهلية

الخط الساخن

فيروس كورونا

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