اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 12:45 م
خالد صلاح
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غدا .. إنقطاع المياه عن غرب الإسكندرية لمدة 4 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:30 م
غدا .. إنقطاع المياه عن غرب الإسكندرية لمدة 4 ساعات بسبب أعمال الصيانة مياه الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم عن بعض غرب الإسكندرية، وذلك بسبب أعمال الصيانة الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء جهد 66 ك.ف ، مما سيؤدى الى قطع التيار الكهربائى عن محطات ( محطة الكيلو 40 ، محطة مياه مريوط 1، محطة مياه الزهور ) 

 

وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الشرب، إلى أن الانقطاع سيكون لمدة 4 ساعات غدا الجمعة من الساعة 7 صباحا و حتى 11 صباحا ، و ستتأثر بعض المناطق بالانقطاع و هى ( العامرية و القرى التابعة لها ، مدينة برج العرب و توابعها ، قرى النهضة و بنجر السكر ، قرى الظهير الصحراوى )  وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.

 
 
وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد قامت بتصميم كابينة التعقيم والكشف الحرارى على العاملين قبل دخولهم إلى مقار عملهم، حيث تم تصنيع 2 كابينة تطهير وتعقيم وكشف حرارى.
 

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تباعا سيتم تصنيع 30 كابينة تعقيم وتعميم تركيب هذه الكبائن بجميع مواقع ومقار شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، وهى من إنتاج شركة مياه الشرب بالإسكندرية والذي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير تحت قيادة دكتورة مايسه صلاح الدين وقطاع إنتاج وتوزيع غرب تحت قياده مهندسة مريم خميس.

 

فيما قامت شركة مياه الشرب بالاسكندرية من خلال الإدارة العامة للبحوث والتطوير بتصنيع جيل مطهر ومعقم ومحلول تعقيم كحول الإيثيلى، وذلك في إطار مجهودات الشركة في مجال مكافحة تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة العاملين، وناشدت شركة مياه الشرب الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتعليمات والجلوس بالمنازل حرصا على سلامة الجميع.

 

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