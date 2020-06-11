عودة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية أول يوليو.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تُقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. عودة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية أول يوليو.. تمديد حظر التجوال حتى نهاية يونيو من 8 مساء حتى 4 صباحا.. استمرار إغلاق الشواطئ ودراسة فتح دور العبادة بعد ثلاثة أسابيع.. إغلاق المحلات العامة 6 مساء بدلا من 5 ووقف وسائل النقل العام الساعة 8.. السماح للنوادى بتلقى الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت.. فتح كل الأنشطة تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد.. عودة الحياة للبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أواخر الشهر الجارى.

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ـ الحكومة تُقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. عودة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية أول يوليو.. تمديد حظر التجوال حتى نهاية يونيو من 8 مساء حتى 4 صباحا.. استمرار إغلاق الشواطئ ودراسة فتح دور العبادة بعد ثلاثة أسابيع.. إغلاق المحلات العامة 6 مساء بدلا من 5 ووقف وسائل النقل العام الساعة 8.. السماح للنوادى بتلقى الاشتراكات ورفع كفاءة المنشآت.. فتح كل الأنشطة تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد.. عودة الحياة للبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أواخر الشهر الجارى





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