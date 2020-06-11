ضبط مستلزمات طبية مجهولة وأدوية في أماكن غير مرخصة بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

قامت اليوم حملة مشتركة بين جهاز حماية المستهلك بأسوان و إدارة التفتيش الصيدلي بمركز كوم امبو ، بالتفتيش والتحقق من مجموعة بلاغات وشكاوى المواطنين التي وردت للجهاز الفترة الماضية.

ومن خلال التفتيش الميداني علي تجار المستلزمات الطبية داخل مركز كوم امبو بمحافظة أسوان تم رصد مخالفات متنوعة منتجات بدون فواتير قانونية "مجهولة المصدر" و أدوية تباع في أماكن دون الحصول علي ترخيص، حيث تم ضبط (9750) قرص دواء غير مرخص له ببيعها أو التعامل فيها وعدم وجود فواتير شراء قانونية، بجانب كمامة جراحية وقماش مجهولة المصدر بالإضافة عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبلاد ومجرمة قانوناً، وقد شارك في الحملة محققي إدارة التحقيقات بجهاز حماية المستهلك بأسوان.

و تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لمتابعة التحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومن المقرر ان يقوم جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابي علي الأسواق حيث يشمل جميع وأحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان.