اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة وأدوية في أماكن غير مرخصة بأسوان

الخميس، 11 يونيو 2020 07:43 م
ضبط مستلزمات طبية مجهولة وأدوية في أماكن غير مرخصة بأسوان أدوية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت اليوم حملة مشتركة بين جهاز حماية المستهلك بأسوان و إدارة التفتيش الصيدلي بمركز كوم امبو ، بالتفتيش والتحقق من مجموعة بلاغات وشكاوى المواطنين التي وردت للجهاز الفترة الماضية.

ومن خلال التفتيش الميداني علي تجار المستلزمات الطبية داخل مركز كوم امبو بمحافظة أسوان تم رصد مخالفات متنوعة منتجات بدون فواتير قانونية "مجهولة المصدر" و أدوية تباع في أماكن دون الحصول علي ترخيص، حيث تم ضبط (9750) قرص دواء غير مرخص له ببيعها أو التعامل فيها وعدم وجود فواتير شراء قانونية، بجانب كمامة جراحية وقماش مجهولة المصدر بالإضافة عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبلاد ومجرمة قانوناً، وقد شارك في الحملة محققي إدارة التحقيقات بجهاز حماية المستهلك  بأسوان.

و تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة لمتابعة التحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومن المقرر ان يقوم جهاز حماية المستهلك  بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابي علي الأسواق حيث يشمل جميع وأحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان. 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ اسوان

كورونا

حماية المستهلك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة