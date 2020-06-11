اليوم السابع
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ضبط سيدة وابنتها يداعبان مشاعر جماهير السوشيال بإيحاءات خادشة للحياء

الخميس، 11 يونيو 2020 08:53 م
ضبط سيدة وابنتها يداعبان مشاعر جماهير السوشيال بإيحاءات خادشة للحياء جرائم السوشيال ميديا
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط سيدة وابنتها يستخدما إشارات وإيماءات وألفاظاً تخدش الحياء العام من خلال فيديو على السوشيال ميديا.

واعترفتا السيدتين بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على إستفادة وربح مادى، وإستدراج عملائهما من خلال التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة.
 
وضبط بحوزتهما (3 هواتف محمول "مُحمل عليهما بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص" - لاب توب - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما) .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لسيدتين بالقاهرة يقوما من خلالها بإستخدام إشارات وإيماءات وألفاظاً تخدش الحياء العام فتم ضبطهما.
 

 


خدش الحياء

إيحاءات جنسية

قناة

السوشيال ميديا

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