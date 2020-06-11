ضاحي خلفان يترأس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية في دبي عن بعد

كتب خالد إبراهيم

ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، وبحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي جرى اليوم عن بعد، ونشر خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مجموعة من الصور، أثناء الاجتماع عن بعد.



ضاحى خلفان

وعلق خلفان "الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان استمرارية عجلة العمل في الوزارة بما يخدم المصلحة العامة"



جانب من الاجتماع

وتابع، " المجلس ناقش فى جلسة اليوم، عددا من المواضيع المتعلقة بإجراءات السلامة فى المبانى العامة والمنشآت والإجراءات المتخذة من قبل قيادات الشرطة وإدارات الدفاع المدني فى الدولة بما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الإجراءات، وحماية الأرواح والممتلكات وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.

وأكد خلفان، أن الاجتماع حضره الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبى، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسى، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة وكبار الضباط بالوزارة.