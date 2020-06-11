اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحي خلفان يترأس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية في دبي عن بعد

الخميس، 11 يونيو 2020 12:30 م
ضاحي خلفان يترأس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية في دبي عن بعد جانب من الاجتماع
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، وبحضور الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي جرى اليوم عن بعد، ونشر خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مجموعة من الصور، أثناء الاجتماع عن بعد.

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 

وعلق خلفان "الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان استمرارية عجلة العمل في الوزارة بما يخدم المصلحة العامة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

وتابع، " المجلس ناقش فى جلسة اليوم، عددا من المواضيع المتعلقة بإجراءات السلامة فى المبانى العامة والمنشآت والإجراءات المتخذة من قبل قيادات الشرطة وإدارات الدفاع المدني فى الدولة بما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الإجراءات، وحماية الأرواح والممتلكات وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والسياسات العامة لوزارة الداخلية التي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء في قطاعات الوزارة كافة.

 

وأكد خلفان، أن الاجتماع حضره الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبى، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسى، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة وكبار الضباط بالوزارة.

 

 

 


ضاحي خلفان

مجلس قيادات الشرطة

وزارة الداخلية الاماراتية

الشرطة الاماراتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضاحى خلفان يطالب باستمرار حظر الشيشة ومحاربة "التبغ"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:00 ص

ضاحى خلفان: الأمن القومى العربى ليس لعبة عند أردوغان وخامنئى ونتنياهو

السبت، 06 يونيو 2020 07:03 م

ضاحى خلفان: الإخوان يتم استخدامهم كأداة لضرب الأمة العربية فى كيانها القومى

الخميس، 04 يونيو 2020 09:56 م

ضاحي خلفان: مطارات تركيا محطات تنقل الدواعش للشام والعراق ثم مصر وليبيا

الجمعة، 22 مايو 2020 01:47 م

ضاحى خلفان: العالم بعد كورونا ستحكمه قوى الشر للسيطرة على البشر والاقتصاد

الخميس، 21 مايو 2020 03:44 م

ضاحي خلفان: "تركيا لن تنفع ليبيا خذوها مني.. مرد العرب للعرب"

الأربعاء، 20 مايو 2020 11:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة