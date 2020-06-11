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صيادلة الإسكندرية تخصص أرقاما للتواصل مع حالات الاشتباه بكورونا بين أعضائها

الخميس، 11 يونيو 2020 11:19 ص
صيادلة الإسكندرية تخصص أرقاما للتواصل مع حالات الاشتباه بكورونا بين أعضائها الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية
كتبت ــ آية دعبس

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أعلنت نقابة صيادلة الاسكندرية، عن تخصيص عدد من غرف العمليات برئاسة الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية، لدعم الأعضاء في الظروف الراهنة، وطالبت بأنه عند الشعور بأي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا اتباع عدة خطوات وهى:
 
1- يلتزم الصيدلى باشتراطات العزل الشخصي والتواصل مع أحد المعامل التابعة لمشروع العلاج لعمل التحاليل اللازمة: وهي ( CBC, Ferritin, CRP) quantitive),ALT (SGPT) ,LDH,D-Dimer) في أي من هذه المعامل قيمة التحاليل  (بسعر خاص) للصيدلي 200 جنيه و للمشتركين في مشروع العلاج 150 جنيه .
 
2- في حال ظهور نتائج إيجابية للتحاليل الأولية السابقه، يتم التوجه لأقرب مستشفى من المستشفيات المخصصة للتعامل مع الحالات لتسجيل الحالة اذا كانت إيجابية بسيطة يتم عزلها منزلياَ وتوزع الأدوية المخصصه وجرعاتها وفقا لطبيعة الحالة، ومتابعها يوميا من فريق الرعاية الأساسية بالادارات الصحية المختلفة.
 
وانقسمت غرف العمليات تحت إشراف عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحكومين دكتورة ياسمين شاهين إلى ثلاثة محاور:
 
1- حيث خصصت النقابة غرفة عمليات للدعم الميداني للتواصل و المتابعة تليفونيا و بالواتس اب مع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا : 01225504566، 01228434742، 01200896228.
 
 
2- تحديد غرفة عمليات أخرى من الصيادلة المتخصصين ورؤساء الأقسام بمستشفيات العزل بالمحافظة  للرد على  الاستفسارات و المتابعة مع الحالات المشتبه فيها و حالات العزل المنزلي، :01229710552، 01007505579.
 
 
3- إضافة إلى غرفة عمليات النقابة الثالثة الخاصة (بالاستشارات العامة عبر الواتس آب) من فريق متخصص من الصيادلة ويمكن التواصل على واتس اب رقم  :0106006353، 01202330002.
 
 
يذكر أن النقابة العامة للصيادلة اتخذت قرارا بدعم اسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للاصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية حيث قرر الاتحاد صرف20 ألف جنيه للمصابين بكورونا، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
 
 
 

نقابة صيادلة الاسكندرية

صيادلة الاسكندرية

ارقام نقابة صيادلة الاسكندرية

اصابات كورونا بالصيادلة

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