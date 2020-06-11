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صور.. قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى طفح بيارات الصرف الصحى بالشوارع

الخميس، 11 يونيو 2020 04:40 م
صور.. قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى طفح بيارات الصرف الصحى بالشوارع قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى الأهالى بطفح بيارات الصرف الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه رداً على ما تم نشره عبر صفحات التواصل الإجتماعى بشأن استغاثة منطقة شارع السعودية والكويت من طفح بيارات الصرف الصحى وعدم نظافة الشوارع، على الفور قاد حملة نظافة بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة وإدارة البيئة ، بمنطقة شارع السعودية والكويت، وتلاحظ أن هذا المنشور من شهر يناير وتم التعامل معه.

وخلال الجولة بالمنطقة التقى رئيس مركز ومدينة إسنا بالمواطنين، وذلك للاستماع إلى شكواهم بشأن إهمال بعض الأهالى بعدم كسح بيارات الصرف، مما يتسبب فى انتشار الحشرات، ووجه سليمان بإمداد المنطقة بحاويات جديدة للنظافة كما شددا بتحرير محاضر بيئة لأصحاب البيارات التى لم تقوم بالكسح وتصرف بالشارع العام كما كلف سيادته مسؤول النظافة بتحرير محاضر نظافة ضد أصحاب الأراضى الفضاء بدون أسوار التى تحولت أراضيهم إلى مقالب قمامة وإلزامهم بعمل أسور للحفاظ على نظافة الشوارع، وكلف رئيس المركز المهندسة صباح منصور نائبة رئيس المدينة بالمرور على هذه المنطقة للوقوف على أسباب الشكوى المقدمة من يناير الماضي.

وكان قد قال مجلس مدينة إسنا، إنه نظراً لشكوى أهالى قرية الدير بشأن ضعف مياه الشرب بالمناطق الشرقية، وكثرة عدد السكان مما يتطلب الأمر زيادة كمية المياه، أعد المجلس مذكرة عرض على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لمخاطبة وزير الرى والموارد المائية للموافقة على سحب كمية من المياه بطاقة تصميمية 1800 متر مكعب، مؤكداً أنه تم إرسال تلك المذكرات والحلول بعد أن تمت الموافقة على توفير محطة مياه نقالى وتركيبها بقرية الدير على ترعة الكلابية بطاقة تصميمة 1800متر مكعب / اليوم، لتكون حل عاجل وسريع للتغلب على مشكلة ضعف المياه بقرية الدير وتحسين الخدمة للمواطنين.

 

قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى الأهالى بطفح بيارات الصرف (1)
قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى الأهالى بطفح بيارات الصرف (1)

 

قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى الأهالى بطفح بيارات الصرف (2)
قيادات مدينة إسنا يتابعون شكاوى الأهالى بطفح بيارات الصرف (2)

 


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