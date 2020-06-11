صور..قتيلان بينهم المعتدى و5مصابين جراء هجوم بسكين على مدرسة فى سلوفاكيا

كتب وكالات

أعلنت السلطات السلوفاكية، أن شخصا مسلحا بسكين قتل اليوم الخميس شخصا واحدا وأصاب خمسة آخرين على الأقل فى مدرسة، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفيته، بحسب "روسيا اليوم" .

وأكدت السلطات السلوفاكية أن الحادث وقع فى بلدة فورتكى بشمال غربى البلاد صباح اليوم، مشيرة إلى أن القتيل كان يتولى منصب نائب مدير المدرسة.

وأما بخصوص المهاجم فتم التعرف عليه وتبين أنه شاب فى سن 22 عاما من سكان مدينة مارتين المجاورة، وذكرت إدارة الإنقاذ السلوفاكية أن خمسة مصابين، بينهم تلميذان، نقلوا إلى مستشفى فى مارتين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بين المصابين مدير المدرسة وهو تعرض لجروح بليغة.



البحث الجنائى بموقع الهجوم



الشرطة بموقع الهجوم



تعزيزات أمنية بموقع الهجوم



جثمان منفذ الهجوم



رجال البحث الجنائى بموقع الهجوم



رفع آثار الهجوم



طلبة وأهالى الطلبة بمحيط المدرسة



فرض طوق أمنى بمحيط الحادث