اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس تتابع سير العمل بمستشفى الحميات

الخميس، 11 يونيو 2020 03:09 م
صور .. اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس تتابع سير العمل بمستشفى الحميات اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرىت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس جولة بحضور اللواء حسن التركي، نائب مديرأمن السويس والعميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين والدكتور فيصل جودة، مديرعام مديرية الصحة، بزيارة بجولة تفقدية داخل مستشفي الحميات بمحافظة السويس للتأكيد علي سير العمل بأقسام العزل وتوفيرالعلاج والالتزام بكافة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها علي الأطباء وهيئات التمرض بالمستشفي، بناءَ علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس للمرور علي مستشفيات السويس.

وتفقدت اللجنة غرف العزل التي يتم تجهيزها بمستشفي الحميات، مؤكدًا علي توفير كافة الأجهزة والمستلزمات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس.

كان قد عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعًا بلجنة الأراضي بحضور رؤساء الأحياء ومديري الزراعة والمالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك الزراعية وجهاز حماية أملاك الدولة لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من بعض المواطنين والمديريات والهيئات لإقامة مشروعات تجارية وصناعية وورش ومشروعات صغيرة ومباني .

وفي اللقاء عرضت المهندسة شيماء فؤاد، مديرالتخطيط العمراني بالمحافظة الطلبات المقدمة للمشروعات التجارية والصناعية وتغيير النشاط، كما عرضت المهندسة سيدة إسماعيل، مدير الأملاك الأميرية عدد من الطلبات المتعلقة بتوفيق الأوضاع لبعض الأراضي علي مستوي الأحياء .

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة علي عدد من الطلبات، مع التأكيد علي حصول هذه المشروعات علي الموافقات اللازمة من الجهات التنفيذية واللأحياء والاشتراطات البيئة من جهاز شئون البيئة.

1.1
1.1

 

1
 

 

3.3
 

 

4.4
 

 

4
 

 

7
 

 

22
 

 

65
 

 


السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

لجنه ازمه كورونا

مستشفيات السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة