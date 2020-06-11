صور .. اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس تتابع سير العمل بمستشفى الحميات

السويس – السيد فلاح

أجرىت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس جولة بحضور اللواء حسن التركي، نائب مديرأمن السويس والعميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين والدكتور فيصل جودة، مديرعام مديرية الصحة، بزيارة بجولة تفقدية داخل مستشفي الحميات بمحافظة السويس للتأكيد علي سير العمل بأقسام العزل وتوفيرالعلاج والالتزام بكافة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها علي الأطباء وهيئات التمرض بالمستشفي، بناءَ علي تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس للمرور علي مستشفيات السويس.

وتفقدت اللجنة غرف العزل التي يتم تجهيزها بمستشفي الحميات، مؤكدًا علي توفير كافة الأجهزة والمستلزمات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس.

كان قد عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعًا بلجنة الأراضي بحضور رؤساء الأحياء ومديري الزراعة والمالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك الزراعية وجهاز حماية أملاك الدولة لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من بعض المواطنين والمديريات والهيئات لإقامة مشروعات تجارية وصناعية وورش ومشروعات صغيرة ومباني .

وفي اللقاء عرضت المهندسة شيماء فؤاد، مديرالتخطيط العمراني بالمحافظة الطلبات المقدمة للمشروعات التجارية والصناعية وتغيير النشاط، كما عرضت المهندسة سيدة إسماعيل، مدير الأملاك الأميرية عدد من الطلبات المتعلقة بتوفيق الأوضاع لبعض الأراضي علي مستوي الأحياء .

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة علي عدد من الطلبات، مع التأكيد علي حصول هذه المشروعات علي الموافقات اللازمة من الجهات التنفيذية واللأحياء والاشتراطات البيئة من جهاز شئون البيئة.