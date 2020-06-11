صور.. الاستعداد لافتتاح ميدان الرفاعى والساعة نهاية الشهر الجارى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء، وجهاز تعمير سيناء لافتتاح ميدان الرفاعى والساعة، نهاية الشهر الجارى بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات الرئيسيّة .

وقال المهند س ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ميدان الرفاعى والساعة من بين 5 ميادين يجرى العمل فيها فى مدينة العريش تحت رعاية ومتابعة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتنفيذ جهاز تعمير سيناء، وتتضمن أيضا ميادين النصر وبنك القاهرة والميناء .

وأضاف أنه تمت أعمال الاستلام للميادين، وبدأت فيها أعمال رصف الشوارع بطبقة الأسفلت، تمهيدًا للافتتاح الرسمى لهذه الميادين .

وقال إن ميدان الرفاعى يقع أمام مسجد النصر بالعريش، يعتبر ميدان استراتيجى مهم حيث تتقاطع فيه شرايين مدينة العريش الثلاث التى تصل شرق المدينة وشمالها وغربها بجنوبها .

وأوضح أن الميدان تم توسعة مساحاته الخضراء، وأحيط بسور سيكون جدارية ببوابات فضلًا عن مساحات خضراء، ولا يزال يشهد حركة عمل فى إنشاءاته .

وأضاف أن ميدان الساعة ميدان يقع على ساحل مدينة العريش على مسار الطريق الدولى الساحلى القنطرة رفح، وشهد الميدان أعمال رفع كفاءة كلية وتمييزه بساعة واضاءة ونافورة ومجسمات ومساحات خضراء، وأصبح الآن بمثابة مكان ترفيه أول للأهالى على مقربة من ساحل المدينة، وتم رصف كامل الميدان والشوارع المرتبطة به ليكون متنفساً للمواطنين ويخدم الميدان ما يقرب من 30 ألف نسمة، حيث يقع فى منطقة مكتظة بالسكان والمنشآت الخدمية الهامة.