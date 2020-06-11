صور.. استمرار مبادرة تطهير قاع البحر بشواطئ مدينة دهب.. ورفع 7 أطنان مخلفات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استكمل مجموعة من الغواصين المتطوعين بمدينة دهب، أعمال تطهير قاع البحر فى مبادرة أقيمت تحت رعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء واستمرت على مدار ثلاثة أيام، وتم خلالها تنظيف مناطق غوص اللايت هاوس واللا جونا ومجرى السيل والسقالة والشاطىء العام.

وأكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الهدف من المبادرة هو رفع الوعى البيئى لدى المواطنين والحفاظ على مصدر دخلهم وهو البيئة البحرية،مشيدا بحملات نظافة قاع البحر من المخلفات والشوائب وشباك الصيد العالقة التى تتم من خلال غطاسين متطوعين .

وقال ال الغطاس صدام الكيلانى صاحب محاولة دخول موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة فى العالم أن حملة نظافة قاع البحر كانت ضرورية حتى يتنفس البحر ويتخلص من كل الشوائب، مشيرا إلى أنه تم استخراج نحو7 طن مخلفات وشوائب من قاع البحر، مما يعطى حياة أخرى للشعاب المرجانية وتكون أكثر نموا.

وأضاف محمد جعفر من المهتمين بالبيئة والسياحة بدهب أن الحملة نالت إقبال فى المشاركة من الغطاسين الذين وجدوها فرصة لتنظيف قاع البحر وعودة لممارسة الغطس مرة أخرى.

وأشار سالم سليمان عضو جمعية رجال أعمال دهب، إلى أن الحملة كانت إيجابية من جانب الغطاسين مشيرا إلى إنه بعد أن يتم فتح حركة السياحة والغوص سوف تكون مدينة دهب من أجمل المدن بيئيا.