صور.. إنشاء مطب صناعى بشارع الجمهورية فى المنصورة لمنع تكرار الحوادث

الدقهلية شريف الديب

قام قطاع الطرق برئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الخميس، تحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة، ومسئولى إدارة الطرق بحى غرب، بإنشاء مطب اصطناعى بمنطقة شارع الجمهورية ما بين مدرسة ابن لقمان ومنطقة شارع الثانوية، لإجبار سائقى السيارات على تهدئة السرعة بمحيط المكان .

وجدير بالذكر أن ذلك جاء بعد قرار محافظ الدقهلية، استجابة لمناشدة أهالي منطقة محمد فتحي وشارع الثانوية، بعمل مطب صناعي لتجنب الحوادث في المنطقة ومنع أصحاب السيارات من سوء القيادة في المنطقة المذكورة.

ويذكر أن المكان المشار إليه وقع به العديد من الحوادث، بلغ عددها ثلاث حوادث خلال مدة تقترب من الشهر، ففى مايو الماضي أصيبت طالبتان وسيدة في اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات وانقلابها بداخلها وتسبب ذلك في أضرار مادية كبيرة لصاحب الصيدلية، بخلاف حادث آخر في شهر نوفمبر الماضي، وتسبب في مصرع شخص وتحطيم سيارتين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات المحاسب سعد بغدادى ، رئيس حى غرب المنصورة ، بشأن إنشاء مطب صناعي أمام إحدى الصيدليات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة وذلك لتكرار حوادث تصادم السيارات بها وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات.