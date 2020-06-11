صحة شمال سيناء تنفذ فعاليات " التوعية بكورونا " بمدينة الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت صحة شمال سيناء فعاليات توعوية بخطورة مرض كورونا وسبل تجنب الإصابة بالفيروس ، وقام بتنفيذها فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء متخصصون ،واستهدفت أماكن تواجد الأهالى .

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية ، أن الفعاليات تضمنت ندوة قدمتها أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد ، وعن أهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة ، وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس بمقر مديرية التموين والتجارة الدخلية بشمال سيناء وتم مراعاة قواعد التباعد الإجتماعى بالندوة .

وقامت حنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات بالشيخ زويد زيارة اشرافية وعقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد بمقر رعاية الطفل بالشيخ زويد .

وكانت أعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد التابعة بصحة شمال سيناء ، توفير أدوية لمخالطين حالات كورونا ببئرالعبد بشمال سيناء .

وأوضح بيان لها ، أنه بناء على البروتوكول الخاص بوزارة الصحة ، وتعليمات مدير الإدارة الصحية ببئر العبد ، قام الطاقم الطبى بالمركز الحضرى بتجهيز وتسليم الأدوية الخاصة بـ المخالطين لحالات إيجابية بمدينة بئرالعبد .

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها عن اخر موقف لكورونا، عن شفاء حالتين وإصابة 8 بكورونا فى العريش وبئر العبد، وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 8 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 52 حالة، السلبى منها 35، و7 حالات تحت الفحص، والحالات الإيجابية 10، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 5 حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام .