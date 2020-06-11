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سلاح الجو الليبى يستهدف موقعا للميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك شرق مصراتة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:05 م
سلاح الجو الليبى يستهدف موقعا للميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك شرق مصراتة المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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أكد الجيش الوطنى الليبى تواصل العمليات الجوية من قبل سلاح الجو الذى استهدف صباح اليوم الخميس من خلال أربع طلعات جوية مواقعا لتمركزات الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك فى منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وكان وزيرا خارجية مصر والإمارات قد أعربا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وعبر الوزيران عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.

وأكد الوزيران مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، تماشياً مع مسار مؤتمر برلين، و"إعلان القاهرة"، حيث شددا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.


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