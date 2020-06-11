سقوط شيرى هانم سيدة التيك توك وابنتها زمردة لنشرهما مقاطع خادشة

كتب إبراهيم قاسم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على شهيرة التيك توك "شيرى هانم" وابنتها "زمردة"، وذلك بعد استهدافهما داخل إحدى الشقق منطقة مصر الجديدة لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشه للحياء العام والاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف نشر تلك الفيديوهات والحصول على مكاسب غير مشروعة.

وفى إطار الخطة التي وضعتها الإدارة العامة لحماية الآداب لمتابعتها واستهدفت الشقق المفروشة والفنادق، ورصد كافة الأعمال المنافية للآداب على مواقع التواصل الاجتماعى، تم رصد سيدة تدعى "شيرى هانم" وابنتها "زمردة"، بنشر فيديوهات مخلة على مواقع التواصل الاجتماعى التيك توك، واستقطاب الرجال والشباب وإثارة غرائزهم، وقد حصلت هذه المقاطع على مشاهدات تجاوزت الـ9 ملايين مشاهد والآلاف المتابعين.

وتبين حصول المتهمة على مبالغ مالية طائلة في مواقع التواصل الاجتماعى بعد حصدها المشاهدات العالية، كما اتضح ان المتهمة تقوم بتغير محل اقامته بين الشقق المؤجرة وأرقام هواتفها لتضليل رجال الأجهزة الأمنية، الا انهم تمكنوا من ضبطها داخل احدى الشقق بمصر الجديدة ونجلتها، وتم احالتهم لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.