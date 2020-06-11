اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 08:36 م
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سقوط أمطار غزيرة على البيت الأبيض وقت سفر ترامب لتكساس.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 08:03 م
سقوط أمطار غزيرة على البيت الأبيض وقت سفر ترامب لتكساس.. صور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها لتكساس، وذلك تزامن مع هطول أمطار غزيرة على واشنطن، مما دفع ترامب للإحتماء بمظلته الشخصية وهو مترجلا في حديقة البيت الأبيض الجنوبية قبل الصعود للطائرة.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن يرفض ترك المعسكر الراديكالي والاعتراف بأنه على طريق الخطأ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق حذر المرشح الديمقراطى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، من سرقة خصمه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب للانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل، فيما وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تصعيد حاد فى خطاب بايدن إزاء ترامب قبل خمسة أشهر من موعد التصويت.

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