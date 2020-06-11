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زى النهارده .. الجنايات تفض أحراز محاكمة 7 متهمين بأحداث عنف المقطم

الخميس، 11 يونيو 2020 10:59 ص
زى النهارده .. الجنايات تفض أحراز محاكمة 7 متهمين بأحداث عنف المقطم المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 4 سنوات، وبالتحديد يوم 11 يونيه 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أحراز محاكمة المتهمين بأحداث عنف المقطم التى وقعت مطلع عام 2014.

وفى صباح يوم 11 يونيو ومع بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، ثم فضت المحكمة الأحراز الخاصة بالقضية، والحرز الأول عبارة عن مظروف أبيض بداخله كتب بعنوان "سلسلة التوعية السياسية"، وفضت المحكمة حرز ثالث عبارة عن مظروف أبيض اللون بخص المتهم إيهاب خليل وبداخله مجموعة من الأوراق وحافظة نقود، كما فضت المحكمة حرز ثالث عبارة عن لاب توب وعدد 2 أسطوانة يخص المتهم محمد حلمى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أن المحكمة قضت فى 1 نوفمبر 2016 ببراءة 7 أشخاص بينهم 5 محبوسين و2 هاربين من تهمة الاشتراك فى أحداث العنف التى وقعت فى مطلع  2014 فى منطقة المقطم.

 

 

 


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