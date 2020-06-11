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رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور حامد طاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم

الخميس، 11 يونيو 2020 02:02 م
رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور حامد طاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية بدار العلوم الدكتور حامد طاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم
كتب محمد صبحى

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نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حامد طاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم ونائب رئيس الجامعة الأسبق، الذى توفى صباح اليوم، وقد قامت الجامعة بتجهيز كل ما يلزم لنقل الجثمان والصلاة وعملية الدفن.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان له، نشعر بالحزن الأليم لفقدان علم من أعلام الفلسفة فى مصر وقيادة ناجحة وبارزة من قيادات جامعة القاهرة، وتابع: "لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ منه إلا إليه".
 
جدير بالذكر أن الدكتور حامد طاهر أكاديمى مصرى متخصص فى الفلسفة الإسلامية ولد عام 1943م فى حى الخليفة بالقاهرة.
 
والتحق بالمعهد الدينى بالقاهرة وحصل منه على الثانوية  1963، ثم حصل على ليسانس فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف من كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة 1967، وماجستير الفلسفة من الكلية نفسها 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.
 
وتدرج الدكتور حامد طاهر في وظائف التدريس بكلية دار العلوم بالجامعة بدءًا من معيد وانتهاء بأستاذ، وقد تولى رئاسة قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم منذ عام1991. كام تولي عمادة الكلية، ثم منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
 
وللدكتور حامد طاهر مؤلفات عديدة في الفلسفة الإسلامية مثل: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ـ المدينة الفاضلة بين أفلاطون والفارابي، كما صدر له عدة دوواوين شعرية منها: (ديوان حامد طاهر1985 ـ قصائد عصرية 1989 ـ ديوان النباحي (ديوان متخيل من الشعر العربي القديم) 1991 ـ عاشق القاهرة 1992.

 


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