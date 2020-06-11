اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى يكشف محاولة لاغتياله قبل يومين خلال زيارته إلى الموصل

الخميس، 11 يونيو 2020 09:04 م
رئيس الوزراء العراقى يكشف محاولة لاغتياله قبل يومين خلال زيارته إلى الموصل مصطفى الكاظمى
كتب محمد جمال

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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى الخميس أنه تلقى معلومات من مسؤولى الأمن حول محاولة اغتياله، وقال رئيس الكاظمى بحسب روسيا اليوم: "تلقيت تقارير من الأجهزة الأمنية حول خطط قتل خلال زيارة إلى الموصل".

يذكرأن، قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إن الحوار العراقى الأمريكى سيعتمد على رأى المرجعية والبرلمان وحاجة البلاد، موضحا أن الحوار العراقى الأمريكى سيعتمد على رأى المرجعية والبرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع رئيس وزراء العراق: أرفض المزايدات السياسية وعمر حكومتى الحقيقى أسبوع، وهدف حكومتى التحضير لانتخابات نزيهة وحفظ هيبة العراق، ولا نريد أن يكون العراق منطقة صراع.

وفى وقت سابق أكد مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، أن بلاده أمامها مرحلة تحديات حقيقية نتيجة الأزمات الكبيرة،وصوت مجلس النواب العراقي، يوم السبت الماضى، على عدة ترشيحات من رئيس الوزراء بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزارى.

 

وقال مراسلنا أن "المجلس بدأ جلسته ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى الذى قدم مرشحين لما تبقى من حقائب شاغرة"، وذلك وفق "روسيا اليوم".


العراق

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مصطفى الكاظمى

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