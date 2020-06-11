اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 04:17 م
خالد صلاح
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خدمة جديدة من "كريم مصر" لرحلات أكثر أمانا فى مواجهة فيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 03:38 م
خدمة جديدة من "كريم مصر" لرحلات أكثر أمانا فى مواجهة فيروس كورونا كريم تطلق GO Aman

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- عزل تام بين الكباتن والعملاء، لتوفير التباعد الأجتماعي 

- أبو العلا: نحرص على راحة العملاء وتنقلهم بشكل آمن وتوفير مزيد من التباعد الاجتماعي

 

 

ضمن سعيها الدائم لخدمة وراحة عملائها وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة "كريم مصر"، المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن خدمة جديدة أطلقت عليها "جو أمان -GO Aman "، لتكون واحدة من أكثر الخدمات أمانا على مستوى وسائل النقل وتضمن لعملاء كريم مزيد من الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بما يحقق مزيدا من الوقاية فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
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وستتيح الخدمة مستوى جديد من التباعد الاجتماعي حيث سيكون قائد السيارة والعميل معزولان تماما عن طريق حاجز بلاستيكى شفاف يضمن تباعد تام بين قائد السيارة وعميل كريم وعزل من خلال الشفاف المقوى الذى يسمح بالرؤية وسماع الصوت، هذا يأتي بالاضافة الى أغطية للوجه "كمامات" وسائل معقم لليدين الموجودة في كافة سيارات الخدمة الجديدة.
 
ومن جانبه أكد المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، حرص الشركة على المساهمة في تيسير حياة المواطنين كجزء من مسئوليتها تجاه المجتمع خصوصًا في تلك الفترة العصيبة التي تستلزم علينا جميعًا توخى أقصى درجات الحذر واتباع إجراءات السلامة ودعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة، لذلك تقوم الخدمة الجديدة بمساعدة الأفراد، على القيام برحلات اكثر امانا بما يحقق العزل التام بين الكابتن والعميل منعا الاختلاط وهو ما يساهم أيضا في الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
العزل فى كريم مصر
 
وقال "أبو العلا" ان كريم تحرص على تقديم خدمات نقل أفراد بأسعار متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، موضحًا ان كل من خدمات Go و Go+و Go Awfar و White Taxi مازالت متاحة على التطبيق وأن جميع إجراءات السلامة يتم اتباعها من خلال ارتداء كباتن كريم لأغطية الوجه "كمامات"، وأن خدمة Go Aman تم اضافتها في التطبيق للعملاء الراغبين في تحقيق مستويات أعلى من التباعد الاجتماعي.
 
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وكانت شركة كريم مصر قد بذلت عدة جهود في اطار مكافحة فيروس كورونا حيث أطلقت خدمة وصلي لمساعدة الافراد وخاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة وكبار السن لشراء احتياجاتهم عن طريق التطبيق، وخدمة كريم دليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، وانضمت في وقت سابق إلى تحدي الخير الخاص بجمعية رسالة بتوصيل 10 آلاف طرد للأسر المتضررة من فيروس كورونا.
 
 
 

 


شركة كريم

كريم مصر

التباعد الاجتماعى

GO Aman

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