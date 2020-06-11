اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 10:04 م
خالد صلاح
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خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

الخميس، 11 يونيو 2020 09:29 م
خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم عقار ميلجا

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×× "القومية للسكر": الدراسات تؤكد فعاليته في زيادة الأجسام المضادة في الجسم.. ومضاد للأكسدة.. ويحمي من "التهاب الأعصاب الطرفية"

نصح خبراء اللجنة القومية للسكر، مرضى السكري بمصر بتناول «فيتامين ب المُركب» ميلجا، بعدما أثبتت الدراسات فعاليته في رفع كفاءة مناعة الجسم، وزيادة الأجسام المضادة، بجانب دوره الأساسي في الحماية من مرض التهاب الأعصاب الطرفية.

وشدد خبراء اللجنة على أهمية اهتمام مرضى السكر بـ "تضبيط السكر" على مدار الـ 24 ساعة خصوصاً خلال الفترة الراهنة، باعتبارها الخطوة الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الاهتمام بأخذ الفيتامينات، وخصوصاً فيتامين "ب المُركب" مثل "ميلجا"، بهدف رفع مناعتهم، والوقاية من مرض التهاب الأعصاب الطرفية، وعلاجه.

وقال الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام لـ "اللجنة"، إنهم حريصون على زيادة الاهتمام بمرضى السكر باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك مع انتشار "الجائحة" في مصر، مؤكداً أن اللجنة القومية للسكر تواصل اطلاعها على كل ما هو جديد عالمياً لصالح المريض المصري.

وأوضح الأمين العام لـ "القومية للسكر"، خلال مؤتمر صحفي لتوعية المرضى بأهمية رفع مناعتهم في ظل الظروف الحالية ضمن حملة "مناعتك حمايتك"، المُنظمة تحت رعاية "إيفا فارما"، أن "فيتامين ب المُركب" يلعب دور رئيسي في الحماية من التهاب الاعصاب الطرفية، وله دور كبير أيضاً في تعزيز مناعة مرضى السكر، نظراً لتأثيره المضاد للأكسدة، ومساعدته في تطوير "رد الفعل المناعي" عبر زيادة إنتاج الأجسام المضادة، كما يعمل أيضاً كمنظم لمناعة الإنسان؛ حيث أنه يسهل إنتاج الخلايا الليمفاوية المناعية، وأثبتت الدراسات أنه يعمل على تنظيم الاستجابات المناعية المرتبطة بمجموعة واسعة من الأمراض.

وأضاف الدكتور ممدوح النحاس، عضو "اللجنة القومية"، أن مادة "البنفوتيامين" الموجودة في أقراص "ميلجا"، هي الصورة الأكثر فاعلية من "فيتامين ب1 (الثيامين)"، والتي تُعادل تأثير "الحقن"، ووجه الشكر لشركة إيفا فارما على حرصهم على دعم مرضى السكر في المنظومة الطبية.

ونصح الدكتور خالد الحديدي، عضو اللجنة القومية للسكر، مرضى السكري بأهمية الحرص على تناول الطعام الصحي، وأخذ قسط كافي من النوم، والتعرض للشمس والهواء، باعتبارها أحد عناصر دعم المناعة بالجسم.

بدوره أعلن الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، عن ضخ الشركة لكميات كبيرة في الصيدليات من "ميلجا"، بالإضافة إلى تبرع الشركة بقرابة مليون جرعة دوائية من "ميلجا"، لصالح مرضى السكر بمستشفيات وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، كمساهمة وطنية من الشركة في علاج ملايين المرضى المصريين من السكر، ورفع مناعتهم لمواجهة كورونا.

 

 

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