خالد الهيل: الإخوان المتأسلمين وقطر وجهان لعملة واحدة ولولا الدعم لاختفوا

كتب هيثم سلامة

أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية وقطر وجهان لعملة واحدة، ولولا الدعم المادى واللوجيستي والإعلامى من تنظيم الحمدين لاندثروا.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه بموقع تويتر:" بالنسبة لي الاخوان المتأسلمين و قطر وجهان لعملة واحده ولولا الدعم القطري ماديا ولوجستيا واعلاميا لهم لاندثر هذا التنظيم، لذلك كل عناصر التنظيم أهداف مشروعه بالنسبة لي ولدي خارطة طريق لإسقاطهم واحد تلو الآخر والجم نظام قطر وعملاؤهم بالدليل القاطع النافذ الغير قابل للنقاش والجدال".



خالد الهيل

يشار إلى أن خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، كشف عن تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلون فيها الحديث والتدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التي يزعمون عدم توجيههم لسياساتها، وشارك خالد الهيل التسجيل الصوتي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "تسريب. دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها والتي لطالما ادعت الاستقلالية وعلى لسان الحمدين أيضا".

وأضاف خالد الهيل، في تعليقه على التسجيل المسرب قائلا: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بانه لا يتدخل في عمل القناه وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء"، ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التي تفضح نظام الحمدين يعرضها الفترة القادمة.