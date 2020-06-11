حملة تموينية على أسواق سفاجا تحرر 7 مخالفات عدم إعلان أسعار وحمل شهادة صحية

شنت إدارة تموين مدينة سفاجا اليوم ،حملات تموينية مكبرة على الأسواق ، تنفيذا بتكليفات هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، الذى أكدت على استمرار شن الحملات التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري .
من جانبها قالت رئيس مدينة سفاجا ، أن إدارة التموين بالتعاون مع الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية ، شنت حملات حققت العديد من النتائج الإيجابية اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف ؛ لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
وأضافت رئيس المدينة فى بيان لها ، أنه تم المرور على المحلات العامه والاسواق بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة سفاجا ، وأسفرت الحمله عن تحرير عدد 5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدد 2 محضر عدم حمل شهادة صحية .
وشددت على ضرورة استمرار الحملات اليومية بنطاق المركز ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جانب من حملات التموين
جانب من حملات التموين
جانب من حملات التموين
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