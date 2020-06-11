حبس عاطل بتهمة سرقة حقائب السيدات فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الساحل حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى خطف حقيبة من مواطن بأتوبيس نقل عام بالساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً مفادة أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة صادر من أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية)، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور إرتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه أثناء إستقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار , وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه، اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.