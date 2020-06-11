حبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهما بكمية من الأسلحة في شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

أمر مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبط كمية من الأسلحة النارية بحوزتهما لترويجها على عملائهم بدائرة القسم ، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بتردد زوجين على دائرة القسم لترويج الأسلحة النارية محلية الصنع، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث القسم بعد اعداد أكمنة لذلك بضبطهما وهما كلا من "ا.ع"34 عاما،عاطل، و"م.ع"31 عاما ، ربه منزل، وبحوزتهما 7 أسلحة نارية "نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و15 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه وهاتف محمول ، حال إستقلالهما السيارة رقم ط وج 731 ماركة نيسان ملك الأول ،وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة والسيارة لتسهيل عملية البيع والشراء وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين واحيلا للنيابة العامة.