جيش ساحل العاج: مقتل 12 جنديا وإصابة 7 فى هجوم

قال ضابط كبير في مكتب رئيس أركان جيش ساحل العاج لرويترز عبر الهاتف إن نحو 12 جنديا قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم على موقع حدودي بشمال البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأفادت تقارير بأن اثنين من رجال الأمن فُقدا بينما قُتل أحد المهاجمين.
وقال الضابط إنه يُعتقد أن المهاجمين جاءوا من بوركينا فاسو.
وشنت ساحل العاج وبوركينا فاسو عملية عسكرية مشتركة الشهر الماضي لمواجهة التهديد المتزايد من الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش في منطقة الساحل.
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