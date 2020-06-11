جيش ساحل العاج: مقتل 12 جنديا وإصابة 7 فى هجوم

رويترز

قال ضابط كبير في مكتب رئيس أركان جيش ساحل العاج لرويترز عبر الهاتف إن نحو 12 جنديا قتلوا وأصيب سبعة آخرون في هجوم على موقع حدودي بشمال البلاد قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.