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جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ 12 لمبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:09 ص
جامعة حلوان: انطلاق الفوج الـ 12 لمبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية انطلاق الفوج الـ12
كتب محمد صبحى

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انطلقت فعاليات مبادرة الجامعة معاك الثانية عشر لدعم العمالة اليومية تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والتى نظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بمشاركة الدكتور  محمود بكرى رئيس مجلس ادارة صحيفة الأسبوع. 
 
واوضح بيان صادر عن جامعة حلوان أنه  تم توزيع عدد 200 كرتونة من المواد الغذائية بمنطقة حلوان لدعم العمالة اليومية فى اطار المشاركة المجتمعية لدعم الاسر والمواطنين الأكثر احتياجا وتأثرً من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، بهدف التكاتف والتضامن مع كافة الفئات  ولاسيما فى المناطق الاكثر احتياجا. 
 
 وأكد  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن من مهام ومسئوليات جامعة حلوان الاهتمام بالتوجهات القومية للقيادة السياسية، والمشاركة الفعالة للجامعة فى تنفيذ هذه التوجهات ليس فقط بالدراسات النظرية لرصد وتقدير احتياجات المواطنين فى هذه المناطق، ولكن أيضا من خلال العمل الميدانى على أرض الواقع، لتكون الجامعة منارة للمجتمع لاشباع الاحتياجات المادية والغير مادية ولدعم العمالة اليومية لمواجهة آثار الجائحة بالإضافة إلى توعية المواطنين بتجنب اضرار الوباء والوقاية منه وهذا واجبنا نحو وطننا فى هذه الازمة.
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 و قال رئيس جامعة حلوان ، أن دور الجامعة المجتمعى مستمر من قبل ظهور جائحة كرونا لخدمة المجتمعات المحيطة بالجامعة وبوجه عام الأكثر احتياجا من القاهرة إلى أسوان وخدماتها فى هذا الشأن متعددة ومتنوعة وتاتى وفقا لرؤية مصر فى التنمية المستدامة واهدافها الاستيراتيجية  2030.
 
من جانبه أكد  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على استمرار التواصل المستمر مع المواطنين والأسر من خلال المبادرات التى تعد رسالة تنموية من قطاع البيئة ومختلف كليات جامعه حلوان ومن خلال تنسيق العمل بين الجمعيات الاهلية فى المناطق الاكثر احتياجا وبين مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية الذى ينبثق من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة حلوان، وذلك لأن العمل التنموى فى إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحتاج بالضرورة لتضافر كافة الجهود بين مختلف الجهات. 
 
وأشارت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أن قطاع البيئة فى الجامعة يستهدف تحقيق تحسين نوعية الحياة للمواطنين بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها، وذلك تنفيذًا لخطة القطاع المستقبلية 2025، التى تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
 
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