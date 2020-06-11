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تفعيل "تبرع بالدم" على فيس بوك لتشجيع المواطنين على التبرع.. اعرف تفاصيل

الخميس، 11 يونيو 2020 02:08 م
تفعيل "تبرع بالدم" على فيس بوك لتشجيع المواطنين على التبرع.. اعرف تفاصيل بلازما الدم
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور إيهاب سراج الدين مدير مراكز بنوك خدمات الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، عن تفعيل فيس بوك تحديث "تبرع بالدم"، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم وكذلك المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.

ويكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا، إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.

 ويمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا  لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

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الصحة

فيروس كورونا

تبرع بالدم

المحافظات

خدمات الدم القومية

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