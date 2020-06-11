اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 12:45 م
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تفريغ 4800 رأس ماشية وتدوال 25 سفينة بموانئ بورسعيد.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 12:36 م
تفريغ 4800 رأس ماشية وتدوال 25 سفينة بموانئ بورسعيد.. صور تفريغ 4800 رأس ماشية بميناء بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة TRANSPORTER وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 101 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 4800  رأس ماشيه بالميناء .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن  .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن  المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة  ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

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