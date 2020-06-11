تفاصيل الحكم على قاتل الطفل اليتيم محمد "شهيد لقمة العيش" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أسدلت محكمة إستئناف أحداث الطفل بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية ، فى جلستها المنعقدة أمس ، الستار على قضية الطفل "محمد "شهيد لقمة العيش بالإبراهيمية ، بتأيدها حكم أول درجة بالسجن 15 سنة ، للطفل المتهم بالقتل ، مع حبسه شهر آخر بتهمة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص .

وكانت محكمة الطفل بههيا أول درجة ، قد عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة، فى 16 فبراير الماضى 2020، وقام دفاع المتهم بالإستئناف على الحكم ، وكان " اليوم السابع" قد تبنى القضية فى أكتوبر عام 2019 عندما ناشدت والدة المجنى عليه الأرملة بمساعدتها بالبحث عن محامى يتولى القضية، فتطوعت المحامية" سلوى جميل" للدفاع عن حق الطفل، ونرصد مراحل القضية فى السطور التالية:

المكان عزبة حفيظ مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، و الزمان 5 أكتوبر من عام 2019، حيث وصل" محمد أحمد محمد سليم" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، يتيم الأب يعمل فى مخبز ، لينفق على أسرته ومقيم عزبة حفيظ دائرة المركز، لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعى بالصدر وطعنة بالقلب.

والمتهم "أحمد م ك" 18 سنة إلا شهر عامل بفرن مقيم عزبة حفيظ وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه فكلاهما زملاء فى فرن عيش، والمشادة بدأت عندما طلب المتهم زجاجة مياه للشرب فشرب المجنى عليه منها قبله فقام بالتعدى عليه ضربا.

زملاؤهم فى المخبز تدخلوا وفصلوا بينهما ووالدة المجنى عليه ذهبت لمنزل المتهم تتأسف له عن تصرف نجلها.

فى اليوم الثانى للواقعة قرر أحمد الإنتقام وترصد للمجنى عليه أثناء ذهابه لتأدية صلاة المغرب وطعنه بالمطواة بالصدر والقلب وتركه جثة هامدة.

والدة المجنى عليه استغاثت لكونها أرملة والمجنى عليه نجلها الأكبر الذى ينفق علي شقيقه وشقيقته الصغرى وتطلب أن يتولى محامى القضية خشية من ضياع حق نجلها.

المحامية سلوى جميل من القاهرة تطوعت لتولى القضية ومعها المحامى إبراهيم عبده من الإبراهيمية للدفاع عن حق الطفل مقابل أتعاب زهيدة.

محكمة الطفل بههيا قضت فى 16 فبراير 2020 بحكمها أول درجة بالحكم على المتهم بالسجن 15 سنة، والدة المجنى عليه أكدت أن الحكم مرضى لكونه أقصى عقوبة لكون المتهم طفل لكنها كانت تتمنى للجاني الإعدام.

قام محامى المتهم بتقديم إستئناف على الحكم، لكن محكمة إستئناف أحداث ههيا برئاسة المستشار أحمد أسامة، أيدت الحكم بالسجن 15 سنة عن تهمة القتل وشهر حبس عن حيازة المتهم سلاح أبيض مطواة.