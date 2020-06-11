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تعرف على خطة مديرية التعليم بالمنيا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:32 ص
تعرف على خطة مديرية التعليم بالمنيا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم
المنيا- حسن عبد الغفار

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وضعت مديرية التربية والتعليم بالمنيا خطتها، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 والتى تضمن سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم وضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما سيتم وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أى تجمعات أو تكدس أمام اللجان .

وتابع، أن هذا إلى جانب تواجد سيارة إسعاف فى نقاط محددة لاستقبال أى حالة طوارئ.

وكذلك التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبى اللجان .

وأكد عزب أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة رئيسية، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم.

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم فى أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان، بالإضافة لتوفير بوابات تعقيم وتطهير ذاتية بمدخل جميع اللجان ، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن، لعمل كردون أمنى بمحيط اللجان.

 

 


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