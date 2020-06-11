اليوم السابع
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تسجيل أول حالة وفاة بكورونا فى شمال سيناء بقسم عزل مستشفى العريش العام

الخميس، 11 يونيو 2020 09:42 م
تسجيل أول حالة وفاة بكورونا فى شمال سيناء بقسم عزل مستشفى العريش العام الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مستشفى العريش العام مساء اليوم، تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بكورونا بشمال سيناء،  وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه جارى اتخاذ اللازم لاستكمال إجراءات الصحة بشأن تشييع الجثمان لمثواه الأخير وفق الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وأشار مدير الصحة بشمال سيناء، إلى أن الحالة من بين 6 مصابين يخضعون للعلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام .

 

وكانت أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم ، عن تسجيل 14 حالة اصابة بفيروس كورونا من مناطق  العريش وبئر العبد، وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 14 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 53 حالة، السلبى منها 36، وحالة تحت الفحص، والحالات الإيجابية 16، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل 6 حالات فى  مستشفى العريش ، وعزل 6حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

 

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اليوم ، ارقام الخطوط الساخنة بمحافظة شمال سيناء لتواصل المرضى  من حالات الاصابة والاشتباه بكورونا وهى :

 

الخط الساخن لمحافظة شمال سيناء : 114

 

ازمات محافظة  شمال سيناء : 3327052

 

طوارئ مديرية الصحة : 3328471

 

الخط الساخن الاستفسار عن فيروس كورونا : 3328471

 

رقم الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء : 16528

 

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

 

ونفذت صحة شمال سيناء فعاليات توعوية بخطورة مرض كورونا وسبل تجنب الإصابة بالفيروس ، وقام بتنفيذها  فى مدينة الشيخ زويد. بشمال سيناء متخصصون، واستهدفت اماكن تواجد الأهالى .

 

واعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية ، ان الفعاليات تضمنت ندوة قدمتها أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وعن أهمية تأجيل الإنجاب في هذه المرحلة الصعبة وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس بمقر مديرية التموين والتجارة الدخلية بشمال سيناء وتم مراعاة قواعد التباعد الإجتماعي بالندوة.


شمال سيناء

العريش

مستشفى العريش العام

سيناء

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