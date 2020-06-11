ترامب يقر عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقر عقوبات ضد مسؤولين فى المحكمة الجنائية الدولية.

وفى وقت سابق، أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتعامل الحرس الوطنى مع المظاهرات والاحتجاجات فى محيط البيت الأبيض، واعتبر أن الحرس الوطنى تعامل مع الأمر بسهولة بالغة، لحد وصفه بـأنه "نزهة فى حديقة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "قوات الحرس الوطنى العظيمة التى اعتنت بالمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، يمكنك بالكاد تصدق مدى سهولة الأمر، وصفه أحدهم بأنه "نزهة فى الحديقة"، تم التعامل مع المتظاهرين، المحرضين، الأناركيين، وانتيفا، وغيرهم بسهولة بالغة من قبل الحرس، شرطة العاصمة ، عمل عظيم".