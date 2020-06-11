اليوم السابع
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ترامب يبدأ حملته الانتخابية.. والمؤتمر الأول فى أوكلاهوما هذا الإسبوع

الخميس، 11 يونيو 2020 12:41 ص
ترامب يبدأ حملته الانتخابية.. والمؤتمر الأول فى أوكلاهوما هذا الإسبوع ترامب
رويترز

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 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه سيعقد مؤتمرا انتخابيا في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

 

وقال الرئيس الجمهوري في تصريحات بالبيت الأبيض إنه سيتوجه إلى تلسا يوم الجمعة المقبل.

 

وقد أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعقد تجمعات انتخابية في أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الأربعاء، سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال، بعد إغلاقها قرابة الشهرين بسبب إجراءات منع تفشى الوباء فى البلاد.

 

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس ترامب كان على وشك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر بعد خلاف حول الطريقة التى سيتم بها التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة على مقتل جورج فلويد، لكنه تعب من الحديث عن الأمر.

 

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى تشاور مع العديد من المستشارين حول نيته لإقالة إسبر، وهو رابع وزير دفاعه يختاره خلال فترته الرئاسية، بحسب التقرير. وقرر ترامب ألا يقيل إسبر فورا بعدما تحدث مع عددا من المقربين منهم رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوس، ووزير الخارجية مايك بومبيو وعضوى مجلس الشيوخ توم كوتون وجيمس انهوف.
 

ترامب

دونالد ترامب

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اوكلاهوما

الرئيس الامريكي

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