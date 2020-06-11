اليوم السابع
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ترامب: الأمريكيون صالحون.. والظباط المخالفين "تفاح فاسد"

الخميس، 11 يونيو 2020 11:34 م
ترامب: الأمريكيون صالحون.. والظباط المخالفين "تفاح فاسد"
كتبت: نهال أبو السعود

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حذر الرئيس ترامب من الوصف الشامل للأمريكيون بأنهم عنصريون أو متعصبون، وفي حديثه وسط الغضب بسبب العنصرية في الشرطة أصر ترامب على أن "الأمريكيين ناس صالحون وفاخرون".

 

وقال ترامب: "يجب أن نعمل سويا لمواجهة التعصب والتحيز أينما ظهروا ، لكننا لن نحرز أي تقدم ولن نعالج الجروح من خلال تصنيف عشرات الملايين من الأمريكيين المحترمين على أنهم عنصريين أو متعصبين"، وأضاف "يجب أن نكون على نفس المسار".

 

وأشاد ترامب بشكل متكرر بقوات الشرطة ووصف أولئك الذين استخدموا القوة المفرطة بأنهم "تفاح فاسد".

 

وقال:"يتم إطلاق النار عليهم بدون أي سبب على الإطلاق ويرتدون زي الرسمي للشرطة"، واكد أن محاولاته للمصالحة العرقية ستسير "بسرعة وسهولة".

 

وأضاف:"لدينا الكثير من عناصر القوة المختلفة في هذا البلد ، لدينا مثل هذه الإمكانات في هذا البلد ، لدينا أكبر إمكانات". "لكننا نبتعد عن الموضوع ونبدأ في التفكير في أشياء لا تهم الأشياء المهمة ، لا نناقشها ولكننا هنا لمناقشة أمور مهمة جدًا اليوم".

 

 

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

انتخابات أمريكا

الشرطة الأمريكية

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