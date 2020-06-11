تدعيم قسم العزل بمستشفى أبو كبير المركزى بمستلزمات طبية ووقائية بـ 53 ألف جنيه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة فى تقديم كافة أوجه الدعم والمسانده للجهاز التنفيذي في التعامل مع جائحه كورونا من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس وكذلك الوافدين من الخارج والخاضعين لاجراءات العزل الطبي بمستشفيات العزل بالاضافه الي الخاضعين لإجراءات العزل المنزلي .

وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ورفع العبء والمعاناه عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد , مؤكدا علي تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الازمة بسلام.

ومن جانبه أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قيام المديرية بالتعاون مع جمعية الشفاء الخيرية بأبو كبير بتدعيم قسم العزل بمستشفي أبو كبير المركزي لمواجهة فيروس كورونا بمستلزمات طبيه ووقائية وأدوات تطهير وتعقيم بقيمة 53 ألف جنيه شملت " كمامات جراحيه - كمامة N95 - قفازات - ماسكات تنفس - جهاز ضغط ديجيتال - بدل وقايه - ترمومتر كشف حراري – مستلزمات تطهير وتعقيم" مساهمة منها في إستكمال إجراءات الحجر الصحي بمستشفي أبو كبير المركزي ولإستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين بقسم العزل .