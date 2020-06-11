اليوم السابع
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تحرير 21 محضر لمحلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية ببنى سويف

الخميس، 11 يونيو 2020 05:34 م
تحرير 21 محضر لمحلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية ببنى سويف ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية
بني سويف أيمن لطفي

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تمكنت فرق مراقبة الأغذية بالإدارات التابعة لمديرية الصحة ببنى سويف، من ضبط كميات من الأغذية التالفة وتحرير 26 محضرا لمحلات ومخبز لمخالفتهم القانون والاشتراطات الصحية، وذلك بإشراف من  الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بالمديرية، ومدراء الإدارات الصحية، و تنفيذا لتعليمات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني.

وأشارت مديرية الصحة فى  بيان اليوم الخميس إلى أن الحملة التي نفذت بمر كز ناصر  شمال المحافظة أسفرت عن  تحرير 6 محاضر، وذلك بعد المرور على 13منشأة غذائية مابين مخابز بلدية ومطاعم وسوبرماركت، علاوة على سحب18عينة للفحص المعملي، وإعدام 49 كيلو جرام أغذية تالفة لتغير خواصها الطبيعية. 
 
وفى مركز ومدينة الواسطى تم المرور علي 11منشأة وسحب 20 عينة، وتحرير 6 محاضر، وكذلك إعدام  35 كيلوجرام أغذيه تالفة.
 
وفى مركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة تم المرور علي 11منشأة غذائية، وسحب 33عينة بينهم 4 منتجات ألبان،  و29 عينة مختلفة، بالإضافة إلى تحرير تحرير 8 محاضر جنح صحية بينهم أربعة محاضر عدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية و4 محاضر  لعدم حمل شهادات صحية سارية المفعول، وأيضا  إعدام أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وزنها  30 كيلوجرام.
 
ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (1)
ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (1)

ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (2)
ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (2)

ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (3)
ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (3)

ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (4)
ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (4)

ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (5)
ضبط محلات ومخابز خالفوا الاشتراطات الصحية (5)
 

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