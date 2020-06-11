تجديد حبس 3 عاطلين لتكوينهم أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، قد تمكن من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بدائرة المركز، حيث تلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد محمد عمارة مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، يفيد بالقبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات .

ووردت معلومات مفادها قيام كل من " ع ع ع " 40 عاما ، عاطل ومقيم بالشرقية، و " ع ع ا " 50 عاما ، عاطل ومقيم بالشرقية، و " ع ع م " 48 عاما ، عاطل ومقيم بالشرقية، بقيامهم بتشكيل عصابى لسرقة السيارات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف العميد محمد عمارة مدير ادارة البحث الجنائى بالمنوفية والمقدم محمد انور مفتش المباحث وبرئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم والنقيب احمد عبد القوى معاون مباحث قسم شرطة شبين الكوم، وتمكن من القبض على المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة للسيارات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.