اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدتين وسائق بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر بالمعادى

الخميس، 11 يونيو 2020 04:13 م
تجديد حبس سيدتين وسائق بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر بالمعادى محكمة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة  المعادى، تجديد حبس سيدتين وسائق  15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة 120 ألف دولار من شقة تاجر. وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في كشف غموض واقعة سرقة 120 ألف دولار و4 خواتم ألماس من داخل شقة تاجر بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغا من تاجر مصوغات ذهبية ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ 120 ألف دولار أمريكى ، 4 خواتم ألماس) من داخل الخزينة بالشقة سكنه، تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" ، "زوجها" سائق ، "صديقتها" سبق وأن عملت طرف المجني عليه) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظراً لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة، واحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجنى عليه " بحكم طبيعة عملها"، اختمرت فى ذهنهم فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استغلوا عدم تواجده بالمسكن، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بارتكاب الواقعة.
 
وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكى - مبلغ مالى 431600 جنيه مصرى) أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم بإستبدال جزء من المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة الوطنية.. كما تم بإرشادهم ضبط (كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه - 6 هواتف محمول ، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه - كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 

 
 

 


جريمة سرقة

سرقة شقة

المعادى

اخبار الحوادث

امن القاهرة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة