اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 11 يونيو 2020 11:13 ص
بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسراً 66.81 نقطة ليصل إلى مستوى 9119.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 100 مليون سهم بقيمة 126 مليون ريال عبر تنفيذ 3208 صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم واحد ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.
 
وفي سياق متصل أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيف المصرف طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 
وذكر تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، " أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوماً بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية".
 
وفي سياق آخر أعلن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، عن عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس.
 

بورصة قطر

بورصة قطر للاوراق المالية

اقتصاد قطر

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة