اليوم السابع
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خالد صلاح
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بوتين ينبه أردوغان إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:30 ص
بوتين ينبه أردوغان إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا بوتين وأردوغان
أ ش أ

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 نبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مساءالأربعاء، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين.


وذكر الكرملين في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الرئيس بوتين بحث مع أردوغان الوضع في ليبيا، حيث أعرب عن قلقه حيال الاشتباكات المسلحة التي أسفرت عن سقوط ضحايا كثيرين وتسببت في خسائر فادحة في ليبيا.


وأكد بوتين ضرورة استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين بناء على قرارات مؤتمر برلين الدولي الذي عُقد في 19 يناير والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2510 وبناء على المبادرات الأخرى الرامية إلى التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع.


وإلى جانب التركيز على الحاجة إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة ودون شروط مسبقة، يشدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي الليبية.


بوتين

اردوغان

ليبيا

تركيا

روسيا

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