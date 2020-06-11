باحثون صينيون: عقار لعلاج الأمراض المعوية للقطط يوقف تكاثر فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

قال باحثون صينيون إنهم وجدوا أن عقار قطط قد يبشر بالخير ضد الفيروس التاجي في الاختبارات المعملية، وهذا الدواء يرتبط بالإنزيم ، ويوقف تكاثر العامل الممرض Covid-19.

ووفقا لجريدة "scmp" الصينية، أبلغ باحثون صينيون عن نتائج إيجابية لدواء قطط في الاختبارات المعملية للفيروس التاجي، ووفقا للعلماء يرتبط دواء القطط بالإنزيم ، ويوقف تكاثر العامل الممرض Covid-19.

وتأتي النتائج بعد أسابيع فقط من إعلان المطور الأمريكي لطب الماكر أنه تقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على موافقة طارئة لبدء التجارب السريرية للدواء على البشر.



عقار للقطط

قال باحثون بقيادة البروفيسور تشانغ شويانغ في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ، في ورقة غير مراجعة،ر نُشرت على bioRxiv يوم الأحد ، إن نماذج الكمبيوتر والتجارب المخبرية تشير إلى أن الدواء المسمى GC376 كان "فعالًا نسبيًا وآمنًا" ".

وفقًا للدراسة ، يرتبط الدواء بإنزيم هام لـ فيروس Sars-CoV-2 ، وهو الفيروس التاجي الذي يسبب المرض Covid-19، حيث يقوم الإنزيم ، المسمى Mpro ، بتفكيك البروتينات الكبيرة إلى أحماض أمينية، حيث يستخدم الفيروس هذه الأحماض الأمينية ككتل بناء، وبدون انزيم Mpro ، لا يمكن للفيروس عمل نسخ من نفسه.

ووجد العلماء الصينيون أن الدواء يمكن أن يدخل بسهولة الخلايا المصابة بالفيروس التاجي الجديد ويمنع إنتاج الفيروس، مضيفين ان الأمر لا يتطلب سوى جرعة منخفضة التركيز للغاية لتحقيق أقصى تأثير ، "إظهار ملف سلامة ممتاز".

وقد تم تطوير دواء GC376 من قبل Anivive Lifesciences ، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها لونغ بيتش ، كاليفورنيا ، وقد تم استخدامها لعلاج القطط التي تعاني من التهاب الصفاق المعدي السنوري ، وهو مرض جنيني ناتج عن فيروس تاجي لا يصيب البشر.

وقالت الشركة في أواخر الشهر الماضي إن شركة أنيفيف قدمت طلبًا جديدًا للدواء قبل التحقيق إلى إدارة الأغذية والعقاقير لـ GC376 بناءً على أبحاثها الخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت Anivive إنها ستتلقى إرشادات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإعداد بروتوكولات الدراسة السريرية، ولكن كان من غير الواضح متى سيتم اختبار الأدوية على مرضى Covid-19.

وكانت هناك تقارير عديدة عن القطط المصابة في جائحة عالمي، في حديقة حيوان برونكس في نيويورك ، ظهرت على ٥ نمور وثلاثة أسود اظهروا أعراضًا بما في ذلك السعال واختبرت إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

ووجدت دراسة أجريت في أبريل بقيادة البروفيسور تشين هوالان ، في معهد هاربين للبحوث البيطرية ، ذلك كان Sars-CoV-2 سيئًا بشكل خاص للقطط، حيث تكاثر الفيروس بشكل سيئ في الكلاب والخنازير والدجاج والبط ، لكنه ازدهر في مجرى الهواء وأمعاء القطط.

وحذر العلماء الصينيون في ورقة نشرت في مجلة ساينس من أن القطط يمكن أن تصبح خزانًا خفيًا أو مضيفًا وسيطًا ينقل الفيروس إلى البشر.

قال قوه شياو فنغ استاذ الطب البيطرى بجامعة جنوب الصين الزراعية فى قوانغتشو، إن بعض الامراض تصيب الانسان والحيوان وقد تتشابه علاجاتهم الطبية، ويمكن لفيروس داء الكلب ، على سبيل المثال ، أن يقفز من الكلاب إلى البشر من خلال لدغة ، وأن لقاحات داء الكلب مثلا للكلاب والبشر متطابقة تقنيًا.

قال قوه "الفرق ، إن وجد ، قد يكون ذا جودة". "إذا كان الدواء يعمل على القطط ، فهناك أمل معقول في أن يعمل على البشر أيضًا، لكن لا يوجد ضمان، لأن البشر على الأرجح أكثر تعقيدًا من القطط".