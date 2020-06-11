اليوم السابع
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انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه لليوم الثالث

الخميس، 11 يونيو 2020 01:00 م
انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه لليوم الثالث نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
‎كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يونيو، حيث أشارت إلى انتظام الصرف  لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه، لليوم الثالث، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الايام الاربعه الاولي ،حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.
 
وجدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M " " وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام(7 -8) من شهر يونيو ،و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.
 
وانه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
 
 

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