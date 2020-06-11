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والإعلان خلال أيام..

الهيئة الاقتصادية ودبى العالمية توقعان عقود تطوير 10 كيلو متر بالعين السخنة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:28 م
الهيئة الاقتصادية ودبى العالمية توقعان عقود تطوير 10 كيلو متر بالعين السخنة المهنس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
كتب: مدحت عادل

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كشف مصدر مسئول داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة برئاسة المهندس يحيى زكي وقعت الاتفاق النهائي مع موانئ دبي العالمية على تطوير 10 كيلو متر الواقعة بمنطقة العين السخنة، وأن الهيئة تستعد لإعلان الاتفاق النهائي خلال أيام، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاق قائم على نظام الشراكة بين الطرفين، بحيث تحصل الهيئة على نسب من الإيرادات بدءا من عام 2025، إلى جانب رسوم حق الانتفاع، ومن المخطط الانتهاء من تطوير أول 2 كيلو متر بنهاية عام 2024، بينما يتم استكمال باقي أعمال التطوير على مراحل وفقا لجدول زمنى معتمد فى العقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء المفاوضات بين المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية ومسؤولي موانئ دبي العالمية حول إنشاء شركة التنمية بين الطرفين لتطوير وتنمية 10 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة، بحيث تتم على جزئين الأول على مساحة 5 كيلو متر مربع، على أن يتم تسليم الجزء المتبقي من المساحة بعد الانتهاء من تنمية الجزء الأول، وتطويره بشكل تدريجي لكل كيلو متر مربع وحتى انتهاء كامل المساحة المخصصة للشركة.


الهيئة الاقتصادية

يحيى زكى

موانى دبى

تطوير العين السخنة

اخبار الاقتصاد

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