"الهلفوت أردوغان يحتل ليبيا".. مغردون: يا حرامى الثروات نهايتك قربت

كتب هيثم سلامة

هاجم رواد موقع تويتر الرئيس التركى أردوغان لتدخله في الشأن الليبي ومحاولته نهب ثرواتها وخيراتها، حيث تصدر هاشتاج "الهلفوت أردوغان يحتل ليبيا" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث صب المغردون غضبهم الشديد من مطامعه فى المنطقة العربية ومحاولته فرض السيطرة التي باءت حتى الآن بالفشل.



الهلفوت أردوغان يحتل ليبيا

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قالت منى: "حرامي ثروات سوريا وليبيا نهايتك قربت وستدفن فى ليبيا بإذن الله"، وكتبت أمانى: "جوع شعبه شلح جيشه سرق سوريا احتل ليبيا هتلر العصر الهلفوت أردوغان يحتل ليبيا".







وكتب أبو جنا: "الصهيوني المتأسلم زعيم عصابة الإخوان المجرمين المتأسلمين نهايتك بإذن الله علي إيادينا ياسفاح يامجرم"، ووجه على السعيد رسالة إلى شعب ليبيا، قائلاً :" الي شعب ليبيا المختار خلف جيشكم ضد المجرم الطامع في ثروات بلدكم".









وتوقع آخر قائلا من خلال تغريدته: "الشعب التركى عاجلا أو آجلا هيطيح بيك فى مزبلة الخونة"، بينما كتبت زينة: "الخليفة أبو ليفة اللي شلح جيشه جايب مرتزقة لاحتلال ليبيا".







